Жителей Приморского края предупредили о сильном ветре на выходных

Приморский край пережил мощный циклон, принесший сильные осадки и неблагоприятные погодные условия. За прошедшие сутки в регионе выпало от 5 до 30 миллиметров осадков, что составляет от 30 до 275% месячной нормы, написал сайт vostokmedia.com .

Циклон вызвал опасные явления, такие как гололедица, снежный накат и метель. Температура воздуха колебалась от плюс 1 до минус 14 градусов, а ветер достигал скорости до 19 метров в секунду.

Утром 28 ноября циклон начал смещаться на север Японского моря, и осадки прекратились в большинстве районов, за исключением северо-востока. Однако ветер сохранится на востоке и побережье, а температура воздуха резко снизится до минус 4-10 градусов.