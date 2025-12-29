Жителей Приморья предупредили о похолодании и снеге 31 декабря

Синоптики предупредили жителей Приморского края о нестабильной погоде. На регион окажут влияние циклоны, антициклоны и высотные атмосферные образования, сообщил « Восток-Медиа ».

Ночь на вторник, 30 декабря, ознаменуется перемещением атмосферных фронтов на восток, прекращением осадков и наступлением сильного холодного фронта. Гребень антициклона принесет резкое падение температуры в диапазоне -9…-33 градуса в зависимости от района. Днем столбики термометров покажут -4…-13 градусов.

По данным экспертов, 31 декабря продолжится влияние высотной ложбины, возможны небольшие снегопады. Холод усилится еще больше, и температура воздуха понизится на два-пять градусов.