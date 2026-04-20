Жителей Приморья предупредили о переменчивой погоде с дождями

На предстоящей неделе в Приморском крае ожидается нестабильная погода. Атмосферные процессы на юге дальневосточных территорий будут отличаться переменчивостью, сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на данные Примгидромета.

В понедельник, 20 апреля, регион попадет под воздействие циклона и активных атмосферных фронтов. Практически повсеместно пройдут дожди различной интенсивности. Температурный режим будет контрастным: от +7 до +13 градусов.

Днем 21 апреля через территорию края пройдет высотная ложбина, что спровоцирует возобновление осадков на большей части региона. В это время температура будет колебаться от +5 на севере до +18 на юге.