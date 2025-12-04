Жителей Приморья предупредили о гололедице на дорогах

Сегодня, 4 декабря, погода в Приморье определяется влиянием гребня антициклона. Осадков не ожидается, но на дорогах сохраняется гололедица, а температура воздуха варьируется от -6 до -11 градусов. Об этом написал сайт vostokmedia.com .

Во Владивостоке погода характеризуется чистым небом и отсутствием осадков, но дороги остаются скользкими из-за ледяной корки. Северо-западный ветер дует умеренно, а температура воздуха составляет -10, -12 градусов.

В Уссурийске также наблюдается переменная облачность и отсутствие осадков, но на дорогах возможны ледяные участки. Температура воздуха здесь составляет -8, -10 градусов.

В Находке погода аналогична: переменная облачность, отсутствие осадков и умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха здесь немного выше, составляя -7, -9 градусов.