Жителей Поволжья и Урала предупредили о приближении пыльного шлейфа из Африки | 360°

Общество 25 апреля 2024, 22:40 Жителей Поволжья и Урала предупредили о приближении пыльного шлейфа из Африки Тишковец: пыльный шлейф достигнет Урала и Поволжья в ближайшие дни РИА «Новости»

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Двое суток в ливийском Бенгази наблюдали пыльную бурю, поднятые ветром пыль и частицы песка из пустыни Сахары уносило в акваторию Черного моря, и уже примерно через сутки они достигли Крыма, Херсонской, Запорожской областей, а через 27 часов и Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По данным специалиста, далее этот пыльный шлейф распространится по Черноземью и Центральной России, а в пятницу достигнет Поволжья.

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В субботу он доберется до Южного и Среднего Урала, где будет выпадать в осадок вместе с «ржавым» дождем, уточнил Тишковец.

Эксперт обратил внимание. что пыльные бури начались и на юге России — в отдельных районах Ростовской области, Краснодарского края, Ставрополье и Калмыкии.

Люди с заболеваниями дыхательных путей, сердечно-сосудистой системы и аллергики в такие дни подвержены особому риску, предупредил он. По его словам, в подобных случаях следует меньше бывать на улице и носить маску.

Вместе с тем важно помнить, что песчаная буря может быть опасна и для здоровых людей.

«Исследования, проведенные учеными, выявили целый список опасных тяжелых металлов в африканской пыли», — подчеркнул он.

По имеющимся данным, мелкие частицы, которые перемещаются из Сахары в Европу, переносят ядовитые вещества, например, свинец, цинк, хром, ванадий, мышьяк и никель.

«Это все может вызвать серьезные воспалительные процессы в дыхательных путях. Причем первые симптомы отравления обычно проявляются лишь через пять дней», — заключил специалист.