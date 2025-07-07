Жителей Подмосковья пригласили на всероссийский летний фотоконкурс

Радиостанция «Хит FM» в третий раз проводит всероссийскую акцию, которая объединяет миллионы слушателей от Калининграда до Владивостока. Жителей Подмосковья пригласили присоединиться к мероприятию, которое в этом году пройдет в формате фотоконкурса.
С 30 июня по 1 августа участники акции «Лето — это Хит!» могут загружать снимки, на которых запечатлен их лучший летний день через специальную форму на сайте проекта или в социальных сетях «Одноклассники» и Telegram.
Еженедельно жюри будет выбирать финалистов, которые получат умные колонки в качестве подарка.
Главным призом станут незабываемые выходные в Москве на двоих — его разыграют в первый день августа в прямом эфире.
«Акция „Лето — это Хит!“ стала по-настоящему хитовым проектом, объединившим нашу многомиллионную аудиторию по всей стране в стремлении запечатлеть самые яркие моменты лета», — отметил программный директор радиостанции Роман Кухлевский.
Мероприятие традиционно поддерживают жители свыше 20 регионов России. С момента запуска акции в ней приняли участие более 10 тысяч человек.
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