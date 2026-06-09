Жителей Подмосковья пригласили на полуфинал всероссийского конкурса «Я в Агро»

В России продолжается развитие всероссийского проекта «Я в Агро», объединяющего молодых специалистов, студентов и жителей сельских территорий в возрасте от 14 до 35 лет. Инициативу реализуют в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Проект направлен на выявление перспективных лидеров в сфере АПК, а также создание профессионального сообщества молодежи.

Ключевые направления дальнейшего развития инициативы представили на всероссийском совещании в формате видеоконференции, которое прошло 28 мая с участием представителей региональных органов власти, отвечающих за молодежную политику.

В ближайшие месяцы участников ждут основные конкурсные мероприятия проекта. Полуфинал всероссийского конкурса «Я в Агро» состоится с 22 по 24 июля в Мордовии. Регистрация на участие открыта по ссылке до 10 июня. Попробовать свои силы могут и жители Подмосковья.

Финальный этап пройдет с 17 по 23 августа в Тульской области. В программе запланированы командные соревнования региональных делегаций, встречи с представителями ведущих агрохолдингов, образовательные и деловые мероприятия с участием экспертов отрасли. Авторы лучших инициатив смогут рассчитывать на экспертную, ресурсную и инвестиционную поддержку.

Кроме того, с 17 по 19 июня в Ростовской области пройдет профильная программа «Пространство „Я в Агро“», которая объединит представителей региональных сообществ проекта и специалистов в сфере молодежной политики.