Жителей Подмосковья пригласили на конкурс по управлению персоналом в госсекторе

В России объявили старт второго сезона профессиональной премии в сфере управления персоналом в государственном секторе «В кадре». Присоединиться к нему пригласили и жителей Подмосковья.

Инициатором проекта выступает правительство Москвы, а организацией занимается профильное управление кадровых сервисов. Принять участие в отборе могут команды из любых регионов страны, которые реализуют HR-проекты в государственных структурах.

Заявку можно подать до 19 июля. Участие в конкурсе бесплатное, а для лучших проектов предусмотрены денежные награды.

К рассмотрению принимают инициативы, направленные на развитие сотрудников, повышение их вовлеченности и мотивации, а также на совершенствование внутренней среды в государственных организациях.