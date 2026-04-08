Жителей Подмосковья пригласили на конкурс по управлению персоналом в госсекторе
В России объявили старт второго сезона профессиональной премии в сфере управления персоналом в государственном секторе «В кадре». Присоединиться к нему пригласили и жителей Подмосковья.
Инициатором проекта выступает правительство Москвы, а организацией занимается профильное управление кадровых сервисов. Принять участие в отборе могут команды из любых регионов страны, которые реализуют HR-проекты в государственных структурах.
Заявку можно подать до 19 июля. Участие в конкурсе бесплатное, а для лучших проектов предусмотрены денежные награды.
К рассмотрению принимают инициативы, направленные на развитие сотрудников, повышение их вовлеченности и мотивации, а также на совершенствование внутренней среды в государственных организациях.
В прошлом году мы провели первую HR-премию и увидели, как много на уровне всей страны сильных решений по управлению талантами. Они есть не только у крупных федеральных и региональных организаций, но даже у небольших локальных команд. В 2026 году мы запускаем второй сезон, и продолжим выстраивать партнерство с коллегами.
Полина Логинова
руководитель Управления кадровых сервисов правительства Москвы
Оценка проектов будет проходить в нескольких категориях — отдельно для федеральных органов, региональных команд и столичных организаций. Участники смогут побороться за победу в номинациях, связанных с привлечением специалистов, их удержанием, а также развитием и внедрением инновационных HR-инструментов.
Кроме того, предусмотрены специальные направления для отраслевых решений, в том числе в сфере туризма и рабочих профессий.
По итогам отбора в финал выйдут 60 команд, а затем жюри определит лауреатов и победителей. Экспертный совет сформировали из представителей государственного сектора и бизнеса.
Лучшие практики опубликуют на официальной платформе премии, а церемония награждения запланирована на октябрь.