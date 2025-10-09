Жителей Подмосковья пригласили на конкурс Фонда культурных инициатив

Фонд культурных инициатив, созданный по инициативе Владимира Путина, продолжает системную поддержку творческих проектов. На сегодняшний день провели уже 14 грантовых конкурсов.

В общей сложности фонд поддержал 10 217 инициатив на общую сумму 40,7 миллиарда рублей.

С 15 октября по 2 декабря откроют прием заявок на второй основной грантовый конкурс 2026 года. Допускаются проекты в сферах культуры, искусства и креативных индустрий.

В мероприятии могут принять участие некоммерческие организации, муниципальные учреждения, коммерческие компании и индивидуальные предприниматели, в частности из Подмосковья.

Проекты можно подготовить по следующим направлениям: «Нация созидателей», «Культурный код», «Молодые лидеры», «Место силы», «Нравственные ориентиры», «Страна возможностей», «Единство с судьбой России», «Многонациональный народ», «Мы вместе», «Крепкая семья», «Наша сила в правде» и «На страже Отечества».