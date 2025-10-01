Жителей Подмосковья пригласили на форум о развитии креативных индустрий

В Санкт-Петербурге 9 и 10 октября пройдет форум «Креативный код. Россия», который объединит представителей власти, бизнеса и креативной индустрии на одной площадке. К мероприятию пригласили присоединиться жителей Подмосковья.

Организаторами форума выступят Министерство экономического развития России и компания «Газпром».

Цель проекта — выстроить эффективную систему поддержки креативных индустрий, объединить усилия государства и бизнеса, а также создать условия для развития талантов и продвижения отечественных проектов на внутреннем и международном рынках.

Форум планируется проводить ежегодно для обсуждения актуальных трендов, обмена опытом и выработки эффективных решений по дальнейшему развитию отрасли.