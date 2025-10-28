Жителей Петербурга предупредили о временных изменениях движения на съезде в Кронштадт

В Санкт-Петербурге на участке Кольцевой автодороги, где она пересекается с Кронштадтским шоссе, введут временные изменения в организации дорожного движения. С 29 октября по 12 ноября текущего года будут проводиться ремонтные работы по замене дорожного покрытия на съезде С9, написал «Петроград».
Как сообщает пресс-служба ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России», для всех видов транспорта, включая общественный, съезд С9 будет закрыт. Организовали альтернативный маршрут через съезд к комплексу «Моби Дик», далее по улице Гидростроителей, Цитадельскому шоссе и улице Литке.
Остальные съезды продолжат работать без изменений.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте