Жителей Петербурга предупредили о временных изменениях движения на съезде в Кронштадт

В Санкт-Петербурге на участке Кольцевой автодороги, где она пересекается с Кронштадтским шоссе, введут временные изменения в организации дорожного движения. С 29 октября по 12 ноября текущего года будут проводиться ремонтные работы по замене дорожного покрытия на съезде С9, написал «Петроград».