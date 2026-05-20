Жителей Петербурга предупредили о похолодании в конце недели

В Санкт-Петербурге прогнозируется значительное снижение температуры воздуха. Об этом сообщил Rosbalt.ru со ссылкой на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

В среду, 20 мая, ожидается переменная облачность и местами небольшой дождь во второй половине дня. Максимальная температура составит +22…+24 градуса.

В четверг, 21 мая, возможны кратковременный дождь, гроза и порывистый ветер. Температура воздуха днем будет в пределах +21…+23 градусов.

К пятнице температура опустится ниже +20 градусов, синоптики прогнозируют +17…+19 градусов и кратковременные дожди, добавил RT.