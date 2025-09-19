Жителей Петербурга и Ленобласти призвали быть осторожными из-за активности диких кабанов

Жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области сообщили о повышении активности кабанов и дали рекомендации на случай встречи с ними. Животные активно готовятся к зиме и могут выходить на территорию, где обитает человек, написала Neva.Today .

По сообщению пресс-службы Северо-Западного управления Росприроднадзора, кабанов особенно привлекают сельскохозяйственные культуры, урожай на приусадебных участках и помойки на полях.

Поскольку звери готовятся к зимовке, их потребность в пище значительно возрастает. Кабаны чаще всего проявляют активность в ночное время и выходят на поиски пищи после захода солнца. Они могут наведываться на поля, огороды и дачные участки, особенно те, что находятся рядом с лесом.

Специалисты Росприроднадзора предупреждают, что приближаться к кабанам опасно, особенно при встрече с кабаньим потомством, так как самка может агрессивно защищать детенышей. Чтобы избежать нежелательных встреч, рекомендуется поддерживать чистоту на придомовой территории и не подкармливать диких животных.