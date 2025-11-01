Жителей Пермского края предупредили о резком похолодании и осадках с ноября

Осень 2025 года удивила жителей Прикамья теплой погодой, однако уже в субботу, 1 ноября, наступит резкий контраст. На территорию региона придут первые осадки и снижение температуры. Об этом сообщил сайт properm.ru со ссылкой на представителей Гидрометеорологической службы Пермского края.

По данным специалистов, впереди ждут дни с температурой минусовых значений и частые туманы. Антициклон обещает морозную ночь и дневные температуры близкую к нулю. Местами пройдут кратковременные осадки в виде мокрого снега.

Дальше неделя также порадует непостоянством: суббота и воскресенье встретят облака и осадки, а уже с понедельника небо начнет постепенно проясняться, лишь слегка омрачаясь небольшими заморозками. К концу первой ноябрьской недели снова будут преобладать морозы, временами сопровождающиеся снегом и метелями. Ожидается достаточно стабильная прохладная погода вплоть до середины месяца.