Жителей Пермского края предупредили о прохладной погоде в сентябре

Сентябрь в Прикамье будет более холодным по сравнению с предыдущими годами. Об этом сообщил сайт URA.RU со ссылкой на сотрудников ГИС-центра Пермского государственного национального исследовательского университета.

По данным метеорологов, первые дни месяца обещают быть умеренно теплыми, с шансом осадков. С середины первой декады вероятно понижение температуры, однако днем все еще ожидается тепло в пределах +15 до +20 градусов, отметил RT.

К концу месяца температурный режим может превысить средние показатели на один–два градуса, предрекая либо «бабье лето», либо заморозки.