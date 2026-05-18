Жителей Пермского края предупредили о продолжении аномальной жары

Аномально теплая погода в Пермском крае сохранится как минимум до среды, 20 мая. Температура воздуха превысит климатическую норму на семь градусов. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на местный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В четверг, 21 мая, ожидается небольшое похолодание. Днем температура в краевой столице не поднимется выше +21 градуса. В пятницу возможен небольшой дождь и повышение температуры до +25 градусов.

По предварительному прогнозу, в выходные будет малооблачная погода. В субботу температура достигнет +23 градусов, а в воскресенье — не выше +18 градусов.