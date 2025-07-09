Жителей Пермского края предупредили о надвигающемся дожде с градом

Пермский центр гидрометеорологической службы выпустил предупреждение о неблагоприятных погодных условиях, ожидаемых на территории Пермского края в конце первой декады июля. Об этом написал properm.ru .

Согласно прогнозу, во второй половине дня 9 июля и в ночь на 10 июля возможны сильные осадки в виде проливного дождя, сопровождающиеся крупным градом и резкими порывами ветра скоростью до 25 метров в секунду.

Специалисты территориального управления МЧС настоятельно советуют населению соблюдать меры предосторожности. Рекомендуется избегать нахождения вблизи высоких деревьев, линий электропередачи и шатких построек, так как существует риск падения ветвей или предметов. Автовладельцам рекомендовано осторожно подходить к выбору места парковки, стараясь избегать опасных зон.