Жителей Пермского края предупредили о холодной погоде на следующей неделе

Начало следующей недели в Пермском крае будет сопровождаться низкими температурами воздуха. Об этом сообщил профессор Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Андрей Шихов разговоре с сайтом Properm.ru .

По информации специалиста, в понедельник и вторник, 29 и 30 сентября, ожидается дневная температура всего около +5...+6 градусов, а ночью возможны заморозки.

«Хотя это и теплее, чем в эти же дни 2022 года, когда были еще более сильные холода», — отметил профессор.

С середины недели воздух прогреется до +10 градусов в дневное время, добавил Шихов.