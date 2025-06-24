Жителей Пермского края предупредили о дождливых и пасмурных днях

Погоду в Пермском крае будет определять слабая циклоническая активность, которая сократит количество осадков, но помешает быстрому нагреву воздуха. Об этом сообщил сайт Properm.ru со ссылкой на научно-популярный проект «Метелоролог и я».

Так, 25 июня ожидается переменная облачность и умеренные дожди с грозами. Порывы ветра будут достигать скорости 14 метров в секунду.

В четверг, 26 июня, небо снова затянут тучи, а осадки сохранятся. Ночью температура — от +8 до +13 градусов, днем - от +18 до +23 градусов. Подобные условия прогнозируются и 27 июня.