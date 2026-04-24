Жителей Пермского края предупредили о дождях со снегом в выходные

Синоптик Андрей Шихов предупредил, что в субботу, 25 апреля, на Пермский край окажет влияние циклон, который придет с Черноземья в сторону Кировской области. Об этом сообщило Ura.ru .

По словам специалиста, местных жителей ожидают дожди, однако существенное похолодание не предвидится.

«В тылу циклона ожидаются ливневые заряды дождя и снежной крупы вплоть до вечера, более интенсивные по югу», — отметил эксперт.

Он также добавил, что в выходные днем столбики термометров покажут отметку +5…+10 градусов. Ночью — 0…+5 градусов.