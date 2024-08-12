Жителей Перми предупредили о затяжном дожде

Специалисты портала Gismeteo предупредили жителей Перми о затяжном дожде на текущей неделе. Осадки в городе прогнозируются с 12 по 18 августа, написал сайт Ura.ru.

Столбики термометров в эти дни будут показывать до +17 градусов. В понедельник, 12 августа, на юге региона возможны дожди с грозами.

По данным синоптиков, в Пермском крае всю неделю возможны кратковременные осадки.

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