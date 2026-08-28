Жителей Пензенской области предупредили о первых заморозках

В предстоящие выходные погода в Пензенской области будет характеризоваться значительными суточными перепадами температур. В ночь на субботу, 29 августа, ожидается малооблачная погода без осадков при северном ветре скоростью четыре-девять метров в секунду. Температура воздуха составит от плюс трех до плюс восьми градусов, однако местами прогнозируются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус одного градуса, пишет «Пенза-пресс» .

Днем в субботу станет теплее: воздух прогреется до пятнадцати-двадцати градусов, сохранится малооблачная погода без осадков, а скорость северного ветра останется неизменной. В ночь на воскресенье, 30 августа, температура опустится до плюс одного — плюс шести градусов, местами столбик термометра снова покажет минус один градус, при этом будет дуть неустойчивый слабый ветер.

В дневные часы понедельника, 5 июля, малооблачно, осадков не предвидится, а воздух прогреется до шестнадцати — двадцати одного градуса. Ночью на вторник столбики термометров опустятся до пяти-десяти градусов тепла. Южный ветер усилится до скорости пять-десять метров в секунду. Днем в понедельник температура поднимется до девятнадцати — двадцати четырех градусов.