Жителей Пензенской области предупредили о дождливых и холодных выходных

Специалисты пензенского Гидрометцентра поделились прогнозом погоды на ближайшие дни. Местных жителей ожидает смена солнечной осени на пасмурное и ненастное предзимье, сообщила « Пенза-Пресс ».

В период с 18 по 20 октября прогнозируются дожди, а температура воздуха днем не поднимется выше +12 градусов. Кроме того, в начале следующей недели столбики термометров могут опуститься до +5…+10 градусов.

Также увеличится объем осадков. По данным синоптиков, к понедельнику ожидается усиление ветра до 9–14 метров в секунду.