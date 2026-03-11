Жителей Омской области предупредили о возвращении холодов с 18 марта

Жителей Омской области ожидают температурные колебания в марте. Несмотря на краткосрочное возвращение тепла, в регионе прогнозируется похолодание, сообщил «Город55» .

Уже 13 марта в Омской области наступит кратковременная волна потепления: ночами воздух прогреется до диапазона -2…-7 градусов, а дневные температуры достигнут отметки -3…+2 градусов. Осадки будут представлены снегом с дождем.

Однако с 18 марта последует значительное похолодание: сначала столбики термометра начнут опускаться до нулевых значений, а затем установятся легкие заморозки, сохраняющиеся на протяжении нескольких суток.