Жителей Омской области предупредили о резком ухудшении погоды

Жителей Омской области предупреждают о резком ухудшении погоды, которое ожидается уже в ближайшие выходные. По прогнозу Обь-Иртышского УГМС, на регион надвигается циклон с севера Сибири, который принесет с собой дожди, грозы и заметное похолодание. Об этом написал сайт gorod55.ru .

Непогода начнется уже в ночь на 9 мая — почти по всей области пройдут дожди, местами сильные, с грозами. Температура воздуха составит +10…+15 градусов. Днем характер погоды не изменится: кратковременные дожди, местами сильные, возможен даже град. При этом воздух прогреется до +20…+25 градусов.

В воскресенье, 10 мая, произойдет перелом — начнется серьезное похолодание. Ночью ожидаются небольшие дожди, а на северо-западе региона вместо дождя уже будет идти мокрый снег. Местами снова грозы. Температура ночью опустится до +5…+10 градусов, а на северо-западе — от -2 до +3 градусов. Днем осадки не прекратятся (местами дождь и мокрый снег), а температура воздуха составит всего +7…+12 градусов.