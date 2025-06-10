Жителей Новосибирской области пригласили проголосовать за объекты благоустройства

Новосибирская область приглашает местных жителей принять участие во всероссийском голосовании за места благоустройства. Голосование продлится до 12 июня включительно. Об этом сообщил сайт atas.info со ссылкой на представителей регионального правительства.

Жители выбирают объекты среди предложенных площадок, включая малые населенные пункты и крупные городские зоны. Уже приняли участие более 200 тысяч человек, активнее всего жители небольших населенных пунктов.

Победившие проекты получат финансирование в рамках нацпроекта «Комфортная городская среда». До завершения голосования остается менее трех суток.