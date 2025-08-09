Жителей Новосибирской области предупредили о дождях и похолодании

Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра предупредили жителей Новосибирской области о приближающемся похолодании. Об этом сообщил atas.info.

Прогнозируемая погода будет нестабильной: дневная температура поднимется до +21 градуса, а ночью столбик термометра опустится до -6 градусов. Кроме того, на регион обрушатся дожди.

Резкие перепады температуры создают риски для сельского хозяйства: аграрии региона выразили обеспокоенность, поскольку низкие температуры могут повредить сельскохозяйственные культуры и почву. Фермеров призвали принять превентивные меры по восстановлению плодородия земли.

