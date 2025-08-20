Жителей Новосибирска призвали не оставлять велосипеды в подъездах

Жителям Новосибирска настоятельно рекомендуют воздержаться от парковки велосипедов и другого личного транспорта в подъездах жилых домов. Хранение таких вещей в местах общего пользования расценивается как нарушение противопожарных норм и грозит серьезными штрафами, написал сайт atas.info .

Сотрудники Главного управления МВД России по Новосибирской области объяснили, что использование подъездов, лестниц, коридоров и тамбурных помещений для временного хранения любого имущества, включая транспортные средства, незаконно. Допустима лишь ситуация, когда специальные помещения для хранения предусмотрены самим проектом строительства здания.

Наказание за нарушение указанных правил предусмотрено административным кодексом Российской Федерации. Граждане, разместившие личные вещи в неподходящих местах, могут получить предупреждение или заплатить штраф размером до 15 тысяч рублей.

Основной аргумент в пользу такого строгого регулирования заключается в обеспечении безопасной эвакуации жильцов в случае пожаров. Загромождение эвакуационных выходов посторонними предметами серьезно затрудняет оперативную эвакуацию и ускоряет распространение пламени, представляя реальную угрозу здоровью и жизни людей.