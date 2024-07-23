Жителей Новороссийска предупредили о взрывных работах в карьерах

Специалисты цементного завода «Новоросцемент» проведут взрывные работы в карьерах. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Жителей предупредили, что работы будут проводиться с 12:00 по 16:00 по московскому времени в карьерах цементного завода «Пролетарий». В этот период в Новороссийске могут прогреметь взрывы.

В апреле трое горняков погибли во время плановых взрывных работ в шахте «Северопесчанская» в Краснотурьинске в Свердловской области. Обрушение произошло из-за нарушений правил безопасности.

Ранее мощный взрыв прогремел в Выборге и напугал местных жителей. Очевидцы засняли столб дыма в лесу рядом с городом.

МЧС по Ленинградской области прокомментировало ситуацию и отметило, что взрыв раздался из-за ведущихся плановых работ в карьере. По данным ведомства, специалисты добывали гранитную крошку. Спасатели и пожарные не привлекались, подтвердили в пресс-службе МЧС.