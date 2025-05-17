Жителей Новгородской области предупредили о жаркой погоде в выходные

Синоптики предупредили жителей Новгородской области о повышении температуры в выходные, сообщило «АБН24» со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
В субботу, 17 мая, в регионе ожидается потепление до +22 градусов днем. Небо будет облачным с небольшими просветами, местами пройдут кратковременные дожди. Скорость ветра составит два-семь метров в секунду.
Ночью температура воздуха опустится до +3…+8 градусов. В Великом Новгороде прогнозируется немного прохладнее, воздух прогреется до +16…+18 градусов.
Щит с рекламой насмерть задавил пассажирку в аэропорту Шарм-эш-Шейха
Закрытие хоккейного сезона прошло в спортивной школе «Витязь» в Чехове
Второй и третий классы пожарной опасности установятся в Подмосковье до 20 мая
Второй день подряд. Новое землетрясение произошло в горах Северного Кавказа
Освобождение Александрополя открыло российским военным путь к Часову Яру
Глава Лобни Анна Кротова провела встречу с сотрудниками больницы
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте