Жителей Новгородской области предупредили о жаркой погоде в выходные

Синоптики предупредили жителей Новгородской области о повышении температуры в выходные, сообщило « АБН24 » со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В субботу, 17 мая, в регионе ожидается потепление до +22 градусов днем. Небо будет облачным с небольшими просветами, местами пройдут кратковременные дожди. Скорость ветра составит два-семь метров в секунду.

Ночью температура воздуха опустится до +3…+8 градусов. В Великом Новгороде прогнозируется немного прохладнее, воздух прогреется до +16…+18 градусов.