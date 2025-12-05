Жителей Нижнего Тагила предупредили о затяжном смоге

В Нижнем Тагиле объявлена первая степень опасности неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), которая действует с 20:00 4 декабря до 20:00 10 декабря. Это предупреждение опубликовано Уральским управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС). Об этом написал сайт tagilcity.ru .

В указанный период ожидается ухудшение качества атмосферного воздуха, связанное с неблагоприятными погодными условиями, препятствующими естественному рассеиванию вредных веществ. Чтобы уменьшить негативное воздействие загрязненного воздуха, жителям рекомендуется предпринять следующие меры:

— Ограничить пребывание на открытом воздухе.

— Использовать кондиционеры для проветривания помещений.

— Занятия спортом и физическую активность проводить в закрытых помещениях.

— Планировать отдых и оздоровительные процедуры за пределами города в периоды, когда загрязнение воздуха наиболее высоко.

Таким образом, жители Нижнего Тагила должны принять меры предосторожности, чтобы обезопасить себя от негативных последствий неблагоприятной экологической обстановки.