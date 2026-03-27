Жителей Нижнего Новгорода предупредили об изменениях в работе общественного транспорта в апреле

В апреле 2026 года в Нижнем Новгороде произойдут заметные изменения в работе общественного транспорта, включая электрички, автобусы и самокаты. Об этом написал сайт newsnn.ru .

Три муниципальных автобусных маршрута Кстовского района Нижнего Новгорода переведут на регулируемые тарифы и переименуют:

— Автобус № 6 (ФОК «Волжский Берег» — Поселок Приволжский) получит номер 60. — Маршрут № 117 (Автостанция Кстово — Большое Мокрое) станет 218-м. — Сезонный маршрут № 117а (Большое Мокрое — Кривая Шелокша через Семеть) переименуют в 218а.

ВВПК предупредила о серьезных изменениях в расписании электричек на направлении Нижний Новгород — Казань. С 30 марта по 27 апреля из-за ремонта железнодорожных путей часть пригородных поездов полностью выведут из расписания.

Из расписания уберут следующие электрички:

— Из Нижнего Новгорода в Казань: № 7001, 7002, 7004, 7006, 7019, 7020, 7022, 7024. — Из Казани в Нижний Новгород: № 7007, 7009, 7011, 7012, 7013, 7015, 7017, 7018.

Отмена действует 30 марта, 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23 и 27 апреля 2026 года.

Несколько составов вместо полного маршрута пойдут только до станции Суроватиха: — Электричка № 6703/6704 отправится из Арзамаса II в 4:39 и доберется до Суроватихи к 5:39. — Обратный поезд № 6705/6706 выйдет из Суроватихи в 9:00 и будет в Арзамасе II к 10:12. — Маршрут электрички № 6813/6814 тоже сократят — она отправится из Арзамаса 2 в 7:51 и прибудет в Суроватиху в 8:43.

Изменения коснутся и пригородного поезда № 6816 сообщением Муром 1 — Арзамас 2. Новое расписание будет действовать в несколько периодов: 24–29 марта, 31 марта — 1 апреля, 3–5 апреля, 7–8 апреля, 10, 12, 14–15, 17–19, 21–22, 24–25 апреля. В эти даты поезд отправится из Мурома в 5:26 и прибудет в Арзамас 2 в 7:33. Отдельное расписание установлено на 11 апреля — в этот день отправление из Мурома запланировано на 5:09, а прибытие в Арзамас 2 — на 7:29.