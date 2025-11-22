Жителей Нижнего Новгорода предупредили о снегопаде в выходные

Нижний Новгород накроет мокрый снег 22–23 ноября. Об этом сообщил NewsNN.ru со ссылкой на данные «Яндекс.Погоды».

В субботу столбики термометров покажут значение +3 градуса. Однако ближе к ночи возможен небольшой спад до нулевых значений.

В воскресенье город снова накроют влажные осадки. Температура в дневное время не превзойдет +1 градус, а вечером возможно похолодание до легких заморозков.