Жителей Нижнего Новгорода предупредили о потеплении до +3 градусов на Рождество

С 2 по 6 января температура начнет медленно повышаться, стабилизируясь на отметках -2…-4 градуса. На Рождество город погрузится в неожиданно теплую погоду с температурой +3 градуса.

Однако уже 9 января горожане ощутят возвращение зимнего настроения — температура вновь резко изменится до -5 градусов. Дальнейшие дни станут значительно прохладнее.