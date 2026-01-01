Жителей Нижнего Новгорода предупредили о потеплении до +3 градусов на Рождество
Жителей Нижнего Новгорода ожидает непредсказуемая январская погода. Прогноз, размещенный сервисом «Яндекс.Погода», обещает довольно контрастные изменения, сообщил newsnn.ru.
С 2 по 6 января температура начнет медленно повышаться, стабилизируясь на отметках -2…-4 градуса. На Рождество город погрузится в неожиданно теплую погоду с температурой +3 градуса.
Однако уже 9 января горожане ощутят возвращение зимнего настроения — температура вновь резко изменится до -5 градусов. Дальнейшие дни станут значительно прохладнее.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте