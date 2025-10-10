Жителей Нижнего Новгорода предупредили о похолодании на выходных

В ближайшие выходные погода в Нижнем Новгороде изменится. В субботу, 11 октября, жители смогут наслаждаться теплыми лучами солнца и комфортной температурой воздуха, достигающей отметки в +15 градусов днем. Об этом написало НИА «Нижний Новгород» .

Начало суток встретит горожан переменной облачностью и утренним температурным режимом около +10 градусов. Ночные часы станут прохладнее, с показателями температуры до +7 градусов.

Переход к осеннему циклу произойдет в воскресенье, 12 октября, когда небо затянут облака, и возможны кратковременные осадки. Температура заметно упадет, ожидаемый максимум днем составит всего +9 градусов, а к ночи опустится до +6 градусов. Южный ветер сохранит умеренную интенсивность.