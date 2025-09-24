Жителей Нижнего Новгорода предупредили о похолодании до +3 градусов в ночь на 25 сентября

В Нижний Новгород пришло резкое похолодание после 20-градусной жары. Так, 24 сентября днем температура составит +13 градусов, а ночью может опуститься до +3 градусов, сообщил сайт newsnn.ru со ссылкой на данные сервиса «Яндекс.Погода».

До конца недели дневная температура будет колебаться от +9 до +13 градусов, ожидаются дожди. На севере области возможен первый снег.

На следующей неделе осадки не прогнозируются, воздух прогреется максимум до +14 градусов. Снегопад в Нижнем Новгороде синоптики обещают 6 октября, когда температура днем будет +9 градусов, а ночью может опуститься до +6 градусов.