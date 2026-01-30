Жителей Нижнего Новгорода предупредили о морозах до -19 градусов в выходные

Нижегородцы готовятся встретить суровую погоду предстоящих выходных, ведь синоптики обещают резкое похолодание и непрерывные снежные осадки. Согласно официальному прогнозу портала «Яндекс.Погода», столбики термометров опустятся до -19 градусов, причем в субботу, 31 января, жители почувствуют ощутимый холод вплоть до -25, написал newsnn.ru .

Утро субботы встретит нижегородцев облачной погодой и температурой воздуха ниже отметки в -19 градусов. Однако ближе к полудню потеплеет до -17, хотя сильный снегопад и порывистый северный ветер не позволят расслабиться. Вечером погода вновь ухудшится: температурные показатели вернутся к уровню -24, а интенсивность осадков увеличится.

Ночь принесет незначительное облегчение — температура поднимется до -16 градусов, но снег и усиление ветра обеспечат дискомфорт горожанам. Таким образом, весь выходной период жителей города ожидают непростые условия, с которыми придется справляться жителям Нижнего Новгорода.