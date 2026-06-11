Жителей Нижегородской области предупредили об аномальной жаре до воскресенья

В Нижегородскую область пришла аномальная жара, и, согласно прогнозу Гидрометцентра России, температура воздуха в регионе может достигать +30 градусов. В частности, в Нижнем Новгороде до 14 июня ожидается температура до +28 градусов днем и +16 градусов ночью. Об этом написал сайт newsnn.ru .

В Выксе 11 июня температура составит +30 градусов, а до конца недели будет колебаться от 28 до 29 градусов днем и +15 градусов ночью. В Арзамасе ожидается аналогичная погода, однако ночные температуры будут на два градуса ниже.

В Лысково до конца недели дневная температура будет колебаться от +27 до +29 градусов, а ночью воздух остынет до +13-14 градусов. Жаркая погода также прогнозируется в других райцентрах, таких как Городец, Павлово и Сергач.