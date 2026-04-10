Жителей Нижегородской области предупредили о временном запрете на рыбалку на Чебоксарском водохранилище

С 10 апреля на Чебоксарском водохранилище и впадающих в него реках начнет действовать запрет на рыбалку. Ограничения будут сняты 10 июня, написал сайт newsnn.ru .

На Горьковском водохранилище запрет будет действовать с 15 апреля по 15 июня.

В этот период рыбалка на спиннинг запрещена повсеместно. Разрешается только любительская ловля с берега вне мест нереста на поплавочную или донную удочку с количеством крючков не более двух.

Ловить в день можно не более пяти кг рыбы. За нарушения могут назначить штрафы: — для обычных нижегородцев — от двух до пяти тысяч рублей; — за незаконную добычу водных биоресурсов предусмотрены санкции от 300 до 500 тысяч рублей или лишение свободы до двух лет.