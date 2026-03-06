Жителей Нижегородской области предупредили, что предстоящее весеннее половодье будет сложнее, чем в прошлом году

Зима в Нижегородской области выдалась аномально снежной, но эксперты считают, что экстремального подъема воды в реках может не произойти. Предстоящее весеннее половодье будет сложнее, чем в прошлом году, и во многом будет зависеть от погодных условий. Максимальные уровни воды ожидаются на Оке и Суре, согласно предварительной оценке департамента Росгидромета по ПФО. Об этом сообщило ИА «Время Н» .

Запасы воды в снежном покрове выше нормы. По состоянию на 20 февраля, они составляют в бассейне Горьковского водохранилища 116%, в бассейнах Оки, Суры и Чебоксарского водохранилища — 200–210%, в бассейнах Ветлуги и Вятки — 130–150% от средних многолетних значений.

Для контроля за обстановкой на водных объектах области задействовано 42 гидрологических поста ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС». Во всех муниципальных образованиях, попадающих в зону воздействия весеннего паводка, созданы резервы, которые могут быть задействованы при необходимости. В случае осложнения обстановки с паводком и подтопления в муниципалитетах готовы к развертыванию пунктов временного размещения.

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры естественно-научного образования факультета естественных и математических наук Арзамасского филиала ННГУ Михаил Любов отметил, что обильные снегопады были обусловлены взаимодействием влажных балканских циклонов с антициклонами скандинавского или сибирского происхождения. Он добавил, что в последние десятилетия весенние процессы в области регистрируются с опережением положенного графика.

«Наличие аномально больших запасов снега еще не означает экстремального подъема воды на реках области. В народе есть поговорка: „большие снега — малые воды“. Да, конечно, безусловно, поймы рек будут затоплены. Вполне возможно подтопление низких участков местности, низководных мостов», — рассказал Михаил Любов.

Однако, как он отметил, для экстремально высокого половодья, кроме больших запасов снега, необходимо «дружное развитие весенних процессов»: резкое и продолжительное потепление с исключением ночных заморозков, плюс выпадение дождей, а также глубокое промерзание почвы.