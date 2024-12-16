Жителей Москвы предупредили о метели и сильном ветре после 21:00

После 21:00 и до 10:00 17 декабря в Москве начнется метель, а порывы ветра усилятся до 18 метров в секунду. Об этом предупредила пресс-служба столичного Комплекса городского хозяйства.

Из-за погодных условий на дорогах может образоваться гололедица. Городские службы мониторят состояние дорожной сети и проводят необходимые работы.

«Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду», — сообщили коммунальщики.

Они рекомендовали не прятаться под деревьями и не парковать под ними автомобили, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах.

Утром о ветреной погоде и гололедице предупредил москвичей синоптик Александр Ильин. По его словам, к 18 декабря также резко упадет температура (до -20 градусов), но к выходным она опять вернется в район нуля.