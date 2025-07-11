Жителей Марий Эл наградили за вклад в экологию на Международной премии «Экология — дело каждого»
Представители из Йошкар-Олы, принявшие участие в V сезоне Международной премии «Экология — дело каждого», были удостоены специальных призов за свои креативные и уникальные идеи, инициативы и проекты, направленные на сохранение природы, формирование бережного отношения к ней и распространение экологической культуры среди людей всех возрастов. Об этом написало ИА МариМедиа.
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова подчеркнула, что выбор лучших участников оказался непростой задачей для жюри. Из 110 тысяч заявок, поступивших на конкурс, — это в 19 раз больше, чем в первом сезоне, — были определены 126 победителей из 43 регионов России и еще восемь зарубежных стран, а также более 750 призеров.
Среди отмеченных — педагогический коллектив детского сада № 80 «Ужара». В номинации «Экосоюз» воспитатели представили на рассмотрение жюри видеоотчет о массовом экологическом мероприятии, которое прошло в апреле этого года под девизом: «Чистый город! Чистый микрорайон! Чистый детский сад!». В субботнике приняли участие более 270 человек, включая педагогов, детей, родителей, студентов и волонтеров-молодогвардейцев. Они привели в порядок территорию детского сада и аллею Добрых дел возле него.