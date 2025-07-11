Жителей Марий Эл наградили за вклад в экологию на Международной премии «Экология — дело каждого»

Представители из Йошкар-Олы, принявшие участие в V сезоне Международной премии «Экология — дело каждого», были удостоены специальных призов за свои креативные и уникальные идеи, инициативы и проекты, направленные на сохранение природы, формирование бережного отношения к ней и распространение экологической культуры среди людей всех возрастов. Об этом написало ИА МариМедиа .

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова подчеркнула, что выбор лучших участников оказался непростой задачей для жюри. Из 110 тысяч заявок, поступивших на конкурс, — это в 19 раз больше, чем в первом сезоне, — были определены 126 победителей из 43 регионов России и еще восемь зарубежных стран, а также более 750 призеров.

Среди отмеченных — педагогический коллектив детского сада № 80 «Ужара». В номинации «Экосоюз» воспитатели представили на рассмотрение жюри видеоотчет о массовом экологическом мероприятии, которое прошло в апреле этого года под девизом: «Чистый город! Чистый микрорайон! Чистый детский сад!». В субботнике приняли участие более 270 человек, включая педагогов, детей, родителей, студентов и волонтеров-молодогвардейцев. Они привели в порядок территорию детского сада и аллею Добрых дел возле него.