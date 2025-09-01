Жителей Кузбасса предупредили о дождливом начале сентября

В Кемеровской области начало сентября отметится дождливой погодой. Согласно предварительному прогнозу, температура воздуха составит +13…+15 градусов, сообщил « ФедералПресс » со ссылкой на сервис «Яндекс.Погода».

Согласно данным экспертов, в регионе ожидается северный ветер с осадками. Во вторник, 2 сентября, ливни сохранятся, днем температура поднимется до +14 градусов.

В среду температура воздуха достигнет +18 градусов, и дожди прекратятся. В четверг прогнозируется переменчивая погода с небольшими осадками и облачностью.