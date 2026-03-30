Жителей Курганской области предупредили о похолодании до -4 градусов

В ближайшие дни в Курганской области ожидается значительное понижение ночной температуры. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на ЦГМС региона.

Со 2 апреля по 4 апреля прогнозируется снижение температуры в темное время суток до -4 градусов.

«Местами ожидается туман. Днем прогнозируется температура до +15 градусов», — отметили эксперты.

Ночью 1 и 2 апреля температура опустится до -3 и -2 градусов соответственно. Днем же ожидается более теплая погода, с температурой до +20 градусов.