Жителей Кургана предупредили о 30-градусной жаре

Жители Кургана в ближайшие две недели смогут ощутить почти летнее тепло. Согласно прогнозам, температура воздуха поднимется до +30 градусов, а самым жарким днем станет 18 мая. Об этом сообщил синоптик Илья Винштейн, написало URA.RU .

В течение ближайших 15 дней днем температура будет колебаться от +19 до +30 градусов, ночью — от +9 до +13 градусов. Наиболее жарким днем ожидается 18 мая, а прохладнее всего будет 24, 25, 27 и 28 мая.

Первая половина периода будет значительно теплее климатической нормы. К концу мая температура постепенно вернется к средним многолетним значениям. За две недели ожидается около 18 миллиметров осадков.