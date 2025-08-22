Жителей Кубани проинформировали о неблагоприятных погодных условиях 23–25 августа

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю выпустило экстренное предупреждение о комплексе неблагоприятных метеорологических явлений. В период с вечера 23 августа до утра 25 августа на территории Кубани возможны сильные дожди, ливни с грозами, градом и шквалистым ветром, написала «Кубань24» .

Также пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю предупреждает о вероятности возникновения смерчей над морем на участке от Анапы до Магри 24 августа.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций звонить по телефонам 112, 01 или 101.