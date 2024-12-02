Жителей Красноярска предупредили об облачной погоде и осадках в виде мокрого снега

Синоптики составили прогноз погоды для столицы Красноярского края на текущую неделю. Местных жителей ожидают довольно комфортные условия, сообщил « ФедералПресс ».

По данным специалистов, столбики термометров покажут отметку от -3…-6 градусов. В ночное время температура воздуха опустится до -10 градусов. Самыми теплыми днями станут четверг и пятница, 5 и 6 декабря.

Эксперты также отметили, что небо над городом в основном будет затянуто тучами. Временами прогнозируются осадки в виде мокрого снега. Горожан предупредили об очень высоком атмосферном давлении: 750-760 миллиметров ртутного столба.