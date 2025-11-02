Жителей Красноярска предупредили о пасмурном ноябре с большим количеством осадков

Красноярск в ноябре ожидает стабильное падение температуры, при этом ближе к концу месяца условия станут ощутимо суровее, с ночными показателями, достигающими -15…-17 градусов. Об этом сообщил prmira.ru со ссылкой на сервис Gismeteo.

По данным синоптиков, последний осенний месяц принесет красноярцам преимущественно облачную погоду и частые осадки. Первые дни порадуют положительной температурой, однако вскоре наступит резкое похолодание.

С 4 по 12 ноября дневная температура будет находиться в диапазоне 0…-6 градусов, а ночные значения ожидаются на уровне -5…-9 градусов. Начиная с 13 ноября и до окончания месяца столбики термометров продолжат опускаться.