Жителей Красноярска предупредили о кратковременных дождях в выходные

В связи с празднованием Дня города в Красноярске жителей и гостей ожидают длинные четырехдневные выходные, и вот какой прогноз погоды синоптики дают на этот период. Его представил сайт prmira.ru .

Сегодня, 11 июня, в городе ожидается кратковременный дождь и гроза. Дневная температура составит около +23…+25 градусов.

В пятницу, 12 июня, ночью температура будет около +15 градусов, а днем поднимется до +27 градусов. В течение суток погода будет пасмурной, осадков не ожидается.

В субботу, 13 июня, ночная температура составит около +16 градусов, а днем она достигнет +26 градусов. Утром и вечером возможен небольшой дождь.

В воскресенье, 14 июня, ночью также будет около +16 градусов, а днем — +25 градусов. Небольшие дожди ожидаются утром, днем и вечером.

Таким образом, несмотря на вероятность дождей, погода в праздничные дни будет достаточно теплой, что создаст комфортные условия для празднования Дня города.