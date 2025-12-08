Жителей Карелии предупредили о сильном снегопаде

В понедельник, 8 декабря, на территории Карелии, включая Петрозаводск, ожидаются сильные снегопады, написал сайт karelinform.ru со ссылкой на Карельский центр гидрометеорологической службы.

Синоптики призывают водителей учитывать сложную дорожную обстановку и соблюдать осторожность на дорогах.

Госавтоинспекция Карелии обратилась к водителям с рекомендациями: сохранять безопасную дистанцию, заранее снижать скорость и быть более внимательными к пешеходам. Сильный снегопад может значительно усложнить дорожную ситуацию, поэтому важно быть предельно осторожными и ответственными.